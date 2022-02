Evanilson: «A equipa tem potencial para chegar longe na competição»

Evanilson perspetivou esta quarta-feira o encontro de amanhã com a Lazio, a contar para a 1.ª mão do playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa."A expectativa é boa, porque acho que a equipa trabalhou bastante para este jogo. Vamos jogar para ganhar", começou por dizer o avançado do FC Porto na conferência de imprensa."Fico muito feliz pelos elogios, demonstram que o trabalho está a ser bem feito. A equipa tem potencial para chegar longe na competição. Há que continuar a trabalhar e manter o que fizemos para chegar o mais longe possível.""Como falei, desde que cheguei evolui muito como jogador dentro de campo. Mostra que consegui ter espaço. Fico feliz pela evolução e continuar a trabalhar e evoluir mais para chegar o mais alto possível.""Penso que o objetivo é o campeoanto. Seis pontos mostram que o trabalho está a ser reconhecido. O que trabalhamos no dia a dia demonstra as vitórias. Se continuarmos assim vamos manter a liderança e os seis pontos ajudam no objetivo principal.""Sim, sem dúvida. Todos os jogos são importantes, temos de fazer o nosso trabalho e jogar futebol bem jogado como temos feito. Se continuarmos assim podemos vencer.""Fico feliz por ter recebido o prémio de melhor avançado, mostra o trabalho a evoluir. Quero agradecer a toda a equipa, sem eles não seria possivel. Expectativa está em cima. Trabalhamos a semana toda e vamos procurar a vitória.""Os dois tem caraterísticas diferentes. Fábio Vieria é mais de armar o jogo e o Taremi está bastante na área comigo. No último jogo fez o golo do empate, está-me sempre a ajudar. Fábio Vieira gosta mais de assistir como se viu nos últimos jogos. Tem sido extraordinário nisso.""Falámos a semana toda que a equipa da Lazio é ótima equipa e gosta de trabalhar a bola. Felipe Anderson é meu amigo que conheci aqui no FC Porto. É um grande jogador, evoluiu bastante e vai ser um grande jogo amanhã, que espero que consigamos ganhar", concluiu.