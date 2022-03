Evanilson: «Agradeço ao Taremi pelas assistências»

Eleito o homem do jogo na partida entre o FC Porto e o P. Ferreira, Evanilson dividiu os louros com a equipa no final do encontro.





"Fico muito feliz por receber o prémio, agradeço a toda a equipa pelo trabalho que fizemos aqui hoje e ao Taremi pelas duas assistências. Temos de continuar a trabalhar para vencer o próximo jogo", referiu à Sport TV.Nesta época, o brasileiro tem 18 golos apontados.