Evanilson apontou o seu momento preferido nos 100 jogos pelo FC Porto

Evanilson recebeu esta manhã a camisola evocativa dos 100 jogos pelo FC Porto e apontou, sem hesitar, aquele que foi o seu melhor momento."Escolheria o jogo frente ao Benfica, na Taça de Portugal, em que fiz dois golos no Estádio do Dragão. Pelo ambiente do estádio, por ser um clássico, para mim representou muito, fiquei muito feliz", revelou o brasileiro, de 23 anos, em declarações aos meios de comunicação dos dragões.De resto, Evanilson não escondeu a sua satisfação por atingir uma marca tão especial na sua carreira."Para mim é um privilégio chegar ao jogo 100, é uma honra, num grande clube como o FC Porto. Desde que cheguei tem-me ajudado bastante, tenho muito que agradecer a todos pelo carinho que têm por mim e espero ajudar muito. O meu desejo é sempre o de conquistar títulos no FC Porto", referiu o avançado.Evanilson chegou do Fluminense no verão de 2020. Marcou 33 golos e fez 12 assistências em 100 jogos. A sua estreia pela equipa principal dos dragões aconteceu a 21 de outubro de 2020, frente ao Manchester City, para a Champions.