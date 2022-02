Evanilson: «Cansaço? Não pode ser desculpa»

Evanilson marcou o único golo do FC Porto no empate caseiro (1-1) com o Gil Vicente. O avançado considera que os dragões deveriam ter vencido um adversário que jogou com 10 elementos desde os 2 minutos."Independentemente da vantagem numérica, tínhamos obrigação de ganhar. Criamos muitas chances, mas a bola não entrou. [O cansaço] não pode ser desculpa. Estamos preparados para jogar de dois em dois ou três em três dias.A nossa equipa criou imenso, não fomos eficazes, tivemos bolas no poste e o guarda-redes adversário fez várias defesas.Queríamos ganhar e somar mais pontos, mas já passou. Agora é continuar a trabalhar para conquistar três pontos no próximo jogo", disse o atacante à Sport TV.