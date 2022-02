Evanilson chega aos 50 jogos pelo FC Porto

Evanilson somou ontem o jogo 50 com a camisola do FC Porto. O avançado, de 22 anos, cumpre a segunda época no dragão mas tem sido esta a da afirmação do brasileiro, onde conseguiu alcançar o estatuto de titular e que tem permitido mostrar a sua veia goleadora. No total, Evanilson marcou 17 golos e fez três assistências, tendo começado a titular em metade dos jogos realizados. Ontem ainda introduziu a bola na baliza, mas o golo foi invalidado por fora-de-jogo.