Evanilson destaca a concentração

Com dois golos ao Sintrense e um ao Feirense, Evanilson é o melhor marcador portista na Taça de Portugal. "Entrámos muito concentrados no que devíamos fazer e, com 15 minutos de jogo, marcámos o primeiro golo, o que facilitou o nosso trabalho. Estou muito feliz por ter marcado mais um golo com esta camisola", afirmou o atacante, citado pelo portal brasileiro ‘Globo Esporte’.