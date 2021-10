Evanilson e as combinações com Taremi: «Vem do nosso trabalho nos treinos»

O FC Porto venceu em casa o Boavista por 4-1, no dérbi portuense da 10.ª jornada da Liga Bwin. O colombiano Luis Díaz, aos 20 minutos, o brasileiro Evanilson, aos 41 e 47, e o estreante inglês Daniel Loader, aos 90+6, apontaram os tentos dos 'azuis e brancos', enquanto o francês Hamache faturou para os axadrezados, aos 30. No final, Evanilson mostrou-se muoto feliz e destacou a importância do resultado.





"Sem dúvida, fico muito feliz pelo jogo e pela entrega da equipa. É um resultado muito importante para nós e queria agradecer a todos, porque sem eles nunca iria conseguir. Fico muito feliz pela minha atuação e agora é continuar a evoluir porque tem muitas coisas boas para a gente…""Estão a sair bem… Isso vem do nosso trabalho nos treinos. Estamos a tentar o entrosamento entre nós o mais rápido possível e hoje neste jogo deu para ver isso. Fico muito feliz por isso.""Continuei a trabalhar com o mesmo empenho, porque sabia que a oportunidade ia aparecer. Nunca deixei de trabalhar firme e nunca desanimei, pois sabia que a qualquer hora a oportunidade ia aparecer. Só tive de aproveitar e deu certo, graças a Deus.""Esse foi um jogo em que não estivemos bem, mas hoje deu para ver que a nossa equipa quando joga bem consegue grandes resultados e isso deu para ver neste jogo. Agora é continuar trabalhando para manter esse ritmo e seguir a ganhar no campeonato.""Exatamente. Já dá um ânimo diferente para o jogo da Liga dos Campeões. Vamos buscar os três que são muito importantes para nós."Acha que agarrou a titularidade em definitivo no FC Porto?"Isso deixo para o treinador. Ele é que sabe. Vou continuar a fazer o meu trabalho para continuar no onze."