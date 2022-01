Evanilson e o golo de calcanhar ao Marítimo: «Realmente foi muito bonito»

Rabah Madjer perpetuou o gesto em Viena e, de lá para cá, também Radamel Falcão, Jackson Martínez, Héctor Herrea, Yacine Brahimi e até Alex Sandro lograram marcar de calcanhar ao serviço do FC Porto. Agora, foi a vez de Evanilson servir-se dessa parte do corpo para marcar um golo fantástico ao Marítimo, no triunfo dos azuis e brancos (2-1)"Realmente, foi um golo muito bonito. Não só pelo gesto, mas por toda jogada em si. Fizemos uma boa triangulação, em velocidade, e furámos a defesa deles. Estou muito feliz pela fase que estou a viver e, ainda mais, por este momento que o FC Porto está a atravessar", reconheceu o avançado brasileiro, em declarações prestadas à sua assessoria de imprensa.Neste caso, como quase sempre, Evanilson prefere colocar o foco no coletivo e, no que a isso diz respeito, deixa uma garantia. "O que importa é que todos estão muito focados em busca dos nossos objetivos. Espero que a equipa colha os frutos lá na frente", afirmou ainda o brasileiro.O golo ao Marítimo, de resto, chegou com grande impacto ao Brasil e não falta quem sugira a chamada de Evanilson à seleção brasileira. O calcanhar, de resto, foi o 13.º golo do avançado na presente época, na soma de todas as competições, igualando o registo de Taremi como segundo melhor marcador da equipa, apenas atrás dos 16 de Luis Díaz, cuja contabilidade já foi encerrada.