Evanilson: «É sempre mais saboroso marcar num clássico»

Autor do primeiro golo do FC Porto, Evanilson assumiu que o tento apontado diante do Sporting, no triunfo por 3-0, teve um sabor especial."Foi um jogo muito difícil, mas realizámos um bom trabalho. Fizemos o que treinámos e conseguimos sair com um resultado positivo. É sempre mais saboroso marcar num clássico. Não importa como, desde que bata na rede. Fico muito feliz. Apoio dos adeptos foi muito importante, casa e fora. Obrigado por esta festa linda. Fico muito feliz pelo meu arranque. Estou a tentar dar sequência e agora é não baixar a guarda porque há sempre qualquer coisa para melhorar", explicou ao Porto Canal.