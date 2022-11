Evanilson: «Estou a dever um jantar ao Pepê…»

Autor de dois dos quatro golos com que o FC Porto bateu o P. Ferreira, Evanilson fez questão de dividir os louros com a equipa e de dar especial mérito a Pepê pela assistência no seu segundo tento."Sabíamos que tínhamos de jogar para ganhar, não vínhamos de um resultado positivo no último jogo do campeonato. Fico feliz pela minha exibição e pela exibição da equipa, são três pontos importantes para continuarmos na luta. Estamos vivos. Estou a dever um jantar ao Pepê, ele serviu-me de bandeja no meu segundo golo. Já lhe agradeci e estou feliz por ajudar a equipa", disse ao Porto Canal.O avançado foi ainda mais longe na análise do atual momento da equipa: "Marcar cedo? O míster pede-nos para entrar forte, temos de fazer isso em todos os jogos. Se assim for, podemos criar muitas dificuldades aos adversários. Esses golos cedos dão-nos confiança. Estamos muitos felizes por estas duas vitórias, agora temos de continuar a trabalhar para os próximos jogos".