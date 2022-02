Evanilson: «Estou a realizar o sonho de estar num grande clube da Europa»

Na antecâmara da 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, frente à Lazio, Evanilson foi protagonista de uma entrevista à UEFA Magazine, onde se fala da boa ligação do jogador brasileiro ao FC Porto."A maioria dos brasileiros, desde que começam a jogar futebol, têm o sonho de se destacar primeiro no Brasil e, depois, jogar num clube grande da Europa. Estou a realizar o sonho de estar num grande clube da Europa, como é o FC Porto. Agora é desfrutar e trabalhar mais ainda para evoluir", afirmou o avançado portista.Antes, sobre as conquistas europeias do FC Porto, Evanilson admitiu que ver os murais com imagens dessas conquistas, que estão espalhados pelo reino do dragão, serve de inspiração para "querer ganhar sempre títulos".