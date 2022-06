Evanilson: «Estou a um nível bom, mas não estou num nível top»

Evanilson é o homem de quem se fala. Conformeescreveu na edição desta quinta-feira, o avançado brasileiro, de 22 anos, tem o mercado de saída neste verão bloqueado pela SAD , uma vez que Sérgio Conceição acredita que ele pode ter uma evolução muito forte em 2022/23. Uma ideia também partilhada pelo próprio internacional olímpico pelo Brasil."Procuro evoluir muito no FC Porto desde que cheguei. Eu dei um salto, o próprio treinador disso isso. Vou continuar a evoluir mais a cada dia. Eu estou a um nível bom na minha carreira, mas não estou num nível top. Tenho muito a evoluir. Mas é para isso que trabalho. Se alguma equipa grande vier… Vou tentar fazer o meu melhor no FC Porto. Vou trabalhar muito para estar preparado ao máximo", afirmou o atacante em entrevista concedida há umas semanas ao Lance, embora publicada esta quinta-feira.O FC Porto já recusou uma proposta de 60 milhões de euros por Evanilson, sendo que a saída, mesmo que não seja neste defeso, acabará por concretizar-se. No caso de poder optar, o avançado não tem dúvidas quanto ao destino de eleição: "Eu gosto do futebol inglês. Gosto muito do futebol inglês."O sonho também comanda a vida de Evanilson e há um outro que o vai movendo no FC Porto. "O meu sonho é ser convocado para a seleção, seleção principal. Trabalhei muito neste ano para que a oportunidade chegasse. Não consegui ainda, mas vou continuar firme. Se eu tiver que ser convocado, vou ficar muito feliz, vou dar o meu máximo para poder ajudar. Se tiver que ser convocado, vou ficar muito feliz. Acho que este Campeonato do Mundo já está mais em cima, mas vou trabalhar para tentar 'pegar' o próximo", prometeu.