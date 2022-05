Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Evanilson: «Evoluindo no FC Porto chegarei à seleção» “Muito feliz” foi a expressão mais repetida pelo brasileiro em entrevista ao nosso jornal após o jogo da consagração portista. E era indisfarçável, como a sua ambição de fechar a época com a conquista da Taça e a certeza de que está no sítio certo para sonhar alto





• Foto: Luís Vieira / Movephoto