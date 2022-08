Evanilson fez treino condicionado a três dias da estreia na Liga Bwin

Evanilson sofreu uma contratura muscular no glúteo direito durante a vitória sobre o Tondela (3-0), na Supertaça, e tenta recuperar a tempo para o jogo da Liga Bwin.



Os homens de Sérgio Conceição voltam a exercitar-se esta quinta-feira, a partir das 10 horas, no Olival.

Evanilson é a grande dor de cabeça de Sérgio Conceição a três dias da estreia do FC Porto no campeonato nacional, que sucede no sábado, diante do Marítimo, no Estádio do Dragão.Segundo os azuis e brancos, o avançado brasileiro cumpriu treino condicionado no Olival e é baixa, a par de Wilson Manafá, este último uma ausência de longa data para os dragões.