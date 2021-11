Evanilson: «Fico com a sensação de que merecíamos ganhar»

Evanilson elogiou o trabalho de todos os jogadores do FC Porto no empate () com o AC Milan, em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, sublinhando que a formação portista merecia ter saído de San Siro com os três pontos."Fizemos um grande jogo, fico com a sensação de que merecíamos ganhar, mas não foi um mau resultado. É continuar a trabalhar e tentar vencer o próximo", começou por dizer o avançado dos azuis e brancos, em declarações ao Porto Canal."Sim, este ponto pode ajudar-nos muito na frente. Temos o próximo jogo onde vamos em busca dos três pontos, temos muitas chances de passar ainda, vamos continuar a trabalhar para seguirmos em frente.""Sensação meio… Por isso é que eu falei, mas dei tudo, entreguei-me ao jogo, queria ter feito o golo, não fiz, mas agora é levantar a cabeça e tentar fazer no próximo jogo."