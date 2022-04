Evanilson: «Fla-Flu? Aqui a rivalidade é bem maior, dentro e fora do campo»

Evanilson foi contratado ao Fluminense no verão de 2020 e, por isso, já trouxe com ele uma grande experiência nos grandes jogos. Esta época, estreou-se a marcar em clássicos do futebol português, tendo deixado a sua marca goleadora nos dois rivais históricos do FC Porto."Acho que aqui (em Portugal) a rivalidade é bem maior, dentro e fora de campo. Eu vejo que tanto os jogadores da nossa equipa como a deles viram outras pessoas. São clássicos muito difíceis e fico muito feliz por ter marcado a Benfica e Sporting", admitiu o atacante, de 22 anos.Apesar do bom trabalho que tem desenvolvido no FC Porto, Evanilson também tem os seus momentos de descanso e admite que, algumas vezes, aproveita para matar saudades das suas origens, com os compatriotas que tem no plantel azul e branco."Eu, o Wendell e o Pepê por vezes juntamo-nos nas folgas para fazer um churrasco", revelou.