Evanilson foi o melhor avançado da Liga em janeiro

Evanilson foi eleito o melhor avançado da Liga Bwin em janeiro, numa uma eleição feita pelos treinadores principais da competição, com um total de 28,10% dos votos. O ponta-de-lança do FC Porto, que neste período apontou cinco golos, superou o ex-colega Luís Díaz, com 27,45% dos votos e Samuel Lino, com 18,95%.Com este prémio, o FC Porto completou o pleno de distinções em janeiro, mês em que venceu os quatro jogos disputados na Liga Bwin. Antes de Evanilson, já Diogo Costa, Mbemba e Vitinha tinham sido premiados nas respetivas posições.