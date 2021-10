Evanilson: «Importante vencer o jogo e ficar com a sensação de termos dado tudo em campo»

Evanilson foi a surpresa no onze do FC Porto no duelo com o Milan. No final do encontro, o avançado brasileiro destacou as oportunidades criadas pela a equipa ao longo dos 90 minutos e a imagem diferente que a formação azul e branca queria deixar depois da goleada sofrida com o Liverpool na jornada passada.





"Fizemos um bom jogo criámos muitas oportunidades, os adeptos apoiaram muito, tivemos grandes chances mas importante é que uma entrou e vencemos", começou por dizer ao Porto Canal."Feliz pela atuação minha e de toda a equipa, não saiu nenhum golo meu mas importante foi vencer o jogo e ficar com a sensação de termos dado tudo em campo.""Este grupo é muito difícil, fizemos um resultado muito importante, vencer, e mantemo-nos vivos na competição e agora é ir para Itália buscar os 3 pontos e seguir para a próxima fase.""Ficámos bastante chateados após a derrota com Liverpool, trabalhamos bastante para podermos vencer hoje e fazer grande exibição e foi isso que aconteceu, estamos felizes com o desempenho de toda a equipa", finalizou.