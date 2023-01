Evanilson já trabalhou integrado mas ainda com algumas cautelas no treino do FC Porto

Sérgio Conceição já tinha levantado a ponta do véu e, agora, o boletim clínico do FC Porto confirmou tudo: Evanilson já treinou integrado com o restante grupo de trabalho, mas ainda com algumas cautelas. Ainda assim, poderá constituir opção no duelo com o Sporting, este sábado, referente à final da Allianz Cup."O Grujic não está disponível. Evanilson, estando a trabalhar com o grupo, precisa de algum tempo, mas está disponível", afirmou o treinador do FC Porto De fora por lesão, para a final de Leiria, ficam apenas Francisco Meixedo e Marko Grujic. O FC Porto viaja na tarde desta sexta-feira para a Batalha, onde ficará, em estágio, até à hora de sair para o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, palco da final da Allianz Cup.