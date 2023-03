Evanilson lesiona-se a aumenta os problemas de Sérgio Conceição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Evanilson é a baixa mais recente no grupo às ordens de Sérgio Conceição. Segundo o boletim clínico divulgado pelos dragões, o ponta-de-lança brasileiro "sofreu uma mialgia de esforço na coxa direita" e juntou-se a Diogo Costa, Pepe, João Mário e João Marcelo no lote de lesionados.Zaidu (Nigéria), Grujic (Sérvia), Uribe (Colômbia), Eustáquio (Canadá) e Taremi (Irão) continuam ausentes por terem estado recentemente ao serviço das respetivas seleções nacionais. Os dragões voltam aos treinos esta quinta-feira, às 10h30, no Olival.