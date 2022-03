Evanilson luta pela liderança nos melhores marcadores da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Evanilson terá a oportunidade, em Alvalade, de chegar ao topo dos melhores marcadores da presente edição da Taça de Portugal. O brasileiro leva seis golos na prova, menos um do que João Rodrigues, do Caldas. O portista marcou em todas as eliminatórias: dois ao Sintrense, um ao Feirense, dois ao Benfica e um ao Vizela. Mantendo a tendência, será o seu primeiro golo ao Sporting, já que ficou em branco nos dois duelos em que participou contra os leões, ambos na Liga.