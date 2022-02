Evanilson marcou o golo da vitória em Moreira de Cónegos: «A nossa equipa é muito forte»

Foi uma partida complicada, em que tivemos que ter paciência até conseguirmos o golo", salientou o avançado, de 22 anos, em declarações à sua assessoria de comunicação, prosseguindo com uma análise mais geral sobre o momento do FC Porto."Precisamos de seguir focados e a trabalhar para manter o nível e lutar pelo título”, concluiu Evanilson já de olhos postos no futuro.O golo que apontou ao Moreirense, de resto, foi o seu 14.º na presente temporada. Recorde-se que, no regresso à Invicta após as férias de verão, Evanilson colocou a fasquia de 2021/22 nos 20 golos, marca que está cada vez mais perto de alcançar.