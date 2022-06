Evanilson: «Não me sinto responsável pela demissão de Jorge Jesus»

Na entrevista a Evanilson publicada esta quinta-feira pelo Lance, o avançado do FC Porto é apresentado como "carrasco de Jorge Jesus", por ter marcado dois golos na vitória dos azuis e brancos sobre o Benfica, em dezembro, no jogo da Taça de Portugal que marcou a despedida do técnico do comando técnico das águias."Até brincámos com isso porque eu marquei golos contra o Flamengo também", afirmou Evanilson, referindo-se ao período em que Jesus estava no Mengão e o atacante servia as cores do Fluminense. E prosseguiu assim: "Fico muito feliz em poder aparecer e marcar contra as equipas dele. Não me sinto responsável pela demissão dele, acho que não tem nada a ver. Não sei o que aconteceu no Benfica, já estava a haver uma confusão. Mas fico feliz em ter marcado no Brasil e em Portugal", concluiu.