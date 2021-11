Evanilson não tem dúvidas: «Podemos ganhar a Champions»

Evanilson está satisfeito com a trajetória da equipa do FC Porto nesta edição da Champions, ao ponto de considerar que os dragões têm legítimas aspirações a sonhar com a conquista do troféu. A revelação foi feita ao canal brasileiro 'TNT Sports'.





"O FC Porto é um clube grande, já ganhou a Champions League. Se continuarmos a fazer o nosso trabalho temos possibilidades, basta acreditar e trabalhar. É difícil, mas se continuarmos a trabalhar não tenho dúvidas de que podemos ganhar, é o nosso sonho também, vamos continuar a acreditar", referiu o brasileiro.De resto, a imagem que ficou do jogo de Milão foi positiva. O brasileiro, de 22 anos, gostou da forma como a equipa do FC Porto se apresentou e deixou a garantia de que o desejo é vencer em Liverpool."A nossa equipa fez um grande jogo em casa do AC Milan, impondo o nosso ritmo de jogo, que é muito importante, fizemos aquilo que trabalhámos, criámos mais oportunidades de golo, mas eles acabaram por empatar. Vamos continuar a trabalhar, estamos vivos e vamos tentar conquistar os três pontos frente ao Liverpool", advertiu o avançado, fazendo um balanço positivo da prestação da equipa no Grupo B."É só equipas grandes, como todos dizem é o 'grupo da morte', mas acho que estamos a fazer um bom trabalho, temos de continuar assim, porque as coisas vão acontecer naturalmente", rematou.