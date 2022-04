Evanilson: «Os meus amigos perguntam-me como é o Pepe... Trata-me super bem. É gente boa»

"O meu ídolo sempre foi o Cristiano Ronaldo, desde criança". Este apontamento de Evanilson, em entrevista à BetanoMag divulgada esta sexta-feira, abriu a porta a falar-se de Pepe, que partilha o balneário da Seleção Nacional com CR7, depois de já o ter feito durante muitos anos no Real Madrid."O Pepe é um grande profissional, sempre foi. Quando eu era mais novo via o meu ídolo, Cristiano Ronaldo, naquela equipa do Real Madrid e o Pepe estava lá. Hoje em dia, estou com ele no balneário, isso é motivo de grande felicidade para mim e até para os meus amigos, que me perguntam como é o Pepe. Ele tratou-me super bem, é gente boa", rendeu-se Evanilson.Falar de Cristiano Ronaldo ou Pepe é também falar de Liga dos Campeões, prova que os dois já ganharam por mais do que uma vez e a qual Evanilson já disputou também."Jogar essa competição é o sonho de qualquer jogador. O meu primeiro jogo foi contra o Manchester City e quando tocou o hino fiquei todo arrepiado no banco de suplentes", recordou o camisola 30.