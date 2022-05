Evanilson quer marcar na final da Taça

Com sete golos na Taça de Portugal, Evanilson partilha a liderança dos melhores marcadores da competição com João Rodrigues, do Caldas. O brasileiro, de 22 anos, espera marcar no Jamor para ficar sozinho no trono.

"Fico feliz por isso e é sinal de que o trabalho está a ser bem feito, de que estou a ajudar o FC Porto com golos. É gratificante para mim e espero manter essa veia goleadora na final. Fico muito feliz por ter ajudado o FC Porto a chegar a esta final, marcando golos e trabalhando muito. Fizemos uma grande caminhada até aqui, não só no campeonato, mas também na Taça de Portugal. Trabalhámos muito e agora queremos fazer um bom jogo para conseguirmos a vitória", referiu aos canais de informação do clube.