Evanilson relança corrida ao onze À porta do jogo 100 com a camisola do FC Porto, ainda não abriu o livro de faturação em 2023





Não marcou nos últimos nove jogos que fez

• Foto: Reuters