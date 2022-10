Evanilson renova com o FC Porto até 2027

A história ...

Conformejá havia adiantado, o FC Porto oficializou, esta sexta-feira, a renovação do contrato de Evanilson por mais dois anos, até 2027."Estou muito feliz por poder assinar esta renovação. O FC Porto é um clube que me fez evoluir muito até aqui. É muito gratificante por tudo o que fizeram por mim e agora quero fazer de tudo para contribuir em campo e continuar a dar felicidade ao nosso clube e aos nossos adeptos", afirmou o atacante brasileiro, em declarações à comunicação do FC Porto.Apostado em mostrar melhorar o rendimento na presente temporada, Evanilson acrescentou: "Na época passada tive bons números e a nossa equipa esteve muito bem. Espero continuar a fazer golos e a ajudar a equipa e, principalmente, ser campeão. É isso que todos nós desejamos."A conquista do bicampeonato está na mente de todos os portistas e o avançado não é exceção. "Quem está no FC Porto joga sempre para conquistar títulos, mas damos um passo de cada vez. Se continuarmos a fazer o nosso trabalho bem feito, podemos voltar a ser campeões", considerou.