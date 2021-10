Evanilson resolve ensaio frente ao Salgueiros no Olival

Com o grupo limitado devido às ausências para as seleções, Sérgio Conceição quis dar ritmo de jogo aos elementos que ficaram no Olival esta sexta-feira foi dia de jogo-treino frente ao Salgueiros. O ensaio acabou com um triunfo pela margem mínima por parte do FC Porto, graças a um golo solitário de Evanilson.





O teste frente à equipa do Campeonato de Portugal serve também de preparação para o duelo com o Sintrense, a contar para a Taça de Portugal e agendado próxima sexta-feira, às 18.45. Além dos internacionais ausentes, Otávio também não participou no apronto diante do Salgueiros, limitando-se a fazer tratamento e trabalho de ginásio.