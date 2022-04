Evanilson: «Sérgio Conceição ajudou-me muito na tática e na dinâmica do futebol europeu»

Protagonista da mais recente edição da BetanoMag, Evanilson fez um percurso pela sua carreira de futebolista, destacando o treinador do FC Porto como impulsionador do bom momento que atravessa."É um treinador que me ajudou muito nestes esquemas táticos e nesta dinâmica que existe no futebol europeu. Ajudou-me a pôr mais intensidade nos jogos e estou muito feliz pelo trabalho que tenho realizado com ele. Agradeço-lhe muito. Ele e toda a equipa técnica estão a fazer o possível para me ajudar na minha evolução", afirmou o camisola número 30 do FC Porto.Ciente de que esta está a ser a época de afirmação, Evanilson admite que aproveitou bem a oportunidade que lhe surgiu e justifica: "Tive mais tempo de jogo para mostrar o meu trabalho. Está a dar certo e fico muito feliz por isso."Sobre a dupla bem-sucedida e em sintonia perfeita que tem formado com Taremi, reconhece: "É muito fácil jogar com ele. As assistências que ele me dá são todas sem o guarda-redes na baliza. Agradeço-lhe muito, ele tem muita qualidade."E prossegue com sorrisos à mistura sobre a comunicação com o iraniano: "É só apontando. Eu não falo inglês e ele não fala bem português, mas entendemo-nos bem com bola."Na hora de destacar o golo preferido com a camisola do FC Porto, escolheu o que fez em Alvalade, frente ao Sporting, porque "os golos nos clássicos sabem sempre melhor". E sobre os sonhos por cumprir com a camisola azul e branca, nem sequer pestanejou."O meu sonho era estar num grande clube europeu e aqui estou eu. Agora, o meu sonho é ganhar vários títulos e ser campeão pelo FC Porto", devolveu.Destacando Cristiano Ronaldo como a sua grande referência, mostrou-se com fé numa futura chamada à principal seleção no Brasil e até mostrou que sabe o caminho a percorrer para lá chegar: "Com o trabalho que temos feito no FC Porto, fico mais próximo de ser convocado."