Evanilson: «Sonhava fazer um golo ao Benfica. Terem sido dois com o pé esquerdo...»

Evanilson é o protagonista da edição de janeiro da revista Dragões. E na conversa com aquela publicação do FC Porto recuou ao clássico da Taça de Portugal, frente ao Benfica, na qual foi protagonista ao ter marcado dois dos três golos da vitória azul e branca."Já sonhava fazer um golo no clássico contra o Benfica. Terem sido dois com o pé esquerdo... acho que já tenho mais golos com o esquerdo do que com o direito. Fiquei bastante feliz", afirmou o atacante brasileiro.Virando agulhas para a Liga Bwin, Evanilson mostrou-se bastante confiante: "Se continuarmos neste registo podemos ser campeões".No que toca ao plano pessoal, Evanilson assume que Cristiano Ronaldo é o seu ídolo "desde pequenino" e explicou o que Sérgio Conceição tem melhorado no seu futebol. "Tenho alguma velocidade, sim. Mas tenho melhorado na finalização e na movimentação dentro do campo, que é o que o míster me pede para fazer", revelou para rematar, depois, sobre o mesmo tema."O treinador pede-me para descolar bastante dos centrais, para ter mobilidade e vir buscar a bola, fazendo movimentos que confundam bastante o adversário e ajudem a equipa", concluiu.