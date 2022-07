Evanilson: «Temos de continuar a trabalhar para fazermos uma época brilhante»

Evanilson não escondeu a satisfação pelo facto de o FC Porto ter conquistado a Supertaça.

“Fico feliz por comemorar mais um título com a camisola do FC Porto, mostrámos que o trabalho que fizemos nos últimos dias deu certo. Agora temos de continuar a trabalhar para fazermos uma época brilhante”, começou por dizer ao Porto Canal, abordando depois a lesão que sofreu: “Ainda não sei o que se passou, mas estava com algumas dores. Falei com o departamento médico e com o míster e achámos melhor eu sair. Acredito que não é nada sério”.

O brasileiro juntou-se a Futre, Madjer, Artur e Lucho González na lista de jogadores que marcaram e assistiram numa só edição da Supertaça, tendo o jogador dividido os louros com a equipa: “É uma honra estar nessa lista, mostra que o nosso trabalho e a nossa qualidade. Fico muito feliz por ter feito a assistência para o Taremi. Agora temos é de comemorar. Fizemos uma época fantástica no ano passado e agora começámos bem. A nossa equipa continua forte, trabalha muito e procura intensidade nos jogos. Os jogadores novos procuram isso também e, com trabalho, mostramos que temos um grupo forte”.