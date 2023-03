«Evanilson vai estar 100 por cento recuperado para estar em campo contra o Benfica»

Relacionadas Evanilson em Londres a pensar no Benfica

Márcio Barros, agente de Evanilson, não tem dúvidas de que o avançado brasileiro vai recuperar da mialgia na coxa direita a tempo de constituir-se como opção frente ao Benfica, no clássico do dia 7 de abril, no Estádio da Luz."O Evanilson está na reta final do tratamento e vai estar 100 por cento recuperado clinicamente para estar em campo contra o Benfica. É isso que todo o Mundo espera e é o foco principal do Evanilson", garantiu o empresário do atacante, esta quinta-feira, em declarações à Antena 1.Foi com esse objetivo que Evanilson foi recuperar da lesão para Londres com o fisioterapeuta Eduardo Santos, também conhecido por 'Dr. Milagres'. "Não tenho dúvidas [de que vai recuperar], o nosso objetivo é esse. O trabalho está a ser feito para isso. Vamos acreditar que ele vai estar em campo no dia 7 de abril, contra o Benfica, para ajudar o FC Porto, fazer golo e dar assistência. Esse é o foco principal do nosso trabalho", garantiu ainda Márcio Barros.