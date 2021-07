Evanilson: «Vamos trabalhar para começar bem o campeonato»

Evanilson foi o porta-voz da ambição do FC Porto para as semanas que se avizinham, que correspondem à reta final de estágio e, consequentemente, ao início do campeonato. O avançado brasileiro lançou as bases para a época e garantiu que esta fase de preparação está a ser muito positiva.





Ambição individual: "Procuro evoluir, espero que esta temporada seja bem melhor do que a outra. Queor fazer mais para ajudar o Porto."

"Estamos a trabalhar bastante. Muito trabalho envolvido no jogo. Estamos a mostrar bem no treino e nos jogos. Vamos continuar a trabalhar para chegar ao campeonato.""Vamos ter jogos difíceis com o Lille e a Roma. Vamos trabalhar firme para procurar o que o Porto quer, que é vencer, não importa se é jogo-treino ou do campeonato. Queremos jogar para vencer."