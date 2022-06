Ex-internacional belga termina carreira e elogia Conceição: «O melhor treinador que tive»

O ex-internacional belga Guillaume Gillet decidiu pendurar as chuteiras e vai começar a carreira de treinador como adjunto de Felice Mazzu no Anderlecht. E na hora de falar pela primeira vez sobre esta nova etapa escolheu como exemplo o técnico que o orientou no Nantes, em 2016/17: Sérgio Conceição."Sei como é difícil para os jogadores estarem no máximo quando não são opção. Vou saber puxá-los para cima, inspirando-me no que Sérgio Conceição me ensinou em Nantes. Ele foi realmente o melhor treinador que tive", atirou Guillaume Gillet, em declarações ao portal belga 'La Meuse', elogiando depois a forma como o treinador português prepara o grupo enfrentar as adversidades."Quero inspirar-me nos seus métodos, nos discursos e na abordagem incomparável que tinha para manter o grupo motivado. Sabe adaptar-se em todas as circunstâncias e adversários, dando às vezes mais importância aos suplentes do que aos titulares", vincou.