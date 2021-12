Ex-portista Luís Fabiano pendura as chuteiras aos 41 anos: «Lutei muito contra o meu corpo»

O brasileiro Luís Fabiano, avançado que passou pelo FC Porto em 2004/05, colocou um ponto final na carreira, aos 41 anos. O jogador, antigo internacional, pendurou as chuteiras no Vasco da Gama."Chegou a hora! Nos últimos quatro anos lutei muito contra o meu corpo para voltar a fazer o que mais gosto. Foram muitas horas de tratamento, treino, fortalecimento, cirurgias (que foram duas), mas não venci esta batalha", disse Luís Fabiano nas redes sociais.O jogador foi internacional canarinho, esteve no Mundial de 2010, na África do Sul, foi campeão da Copa América em 2004 e da Copa das Confederações em 2009.Além do FC Porto, na Europa jogou também no Sevilha, onde ganhou por duas vezes a Taça UEFA, uma Supertaça Europeia, duas Taças do Rei e uma Supertaça da Espanha.Segundo a imprensa brasileira, Luís Fabiano deverá em breve ser anunciado coordenador de futebol do Ponte Preta, o clube onde foi formado.