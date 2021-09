Expectativa de transferência retardou ida de Zaidu para a seleção

Peça importante, até com destaque em vários jogos, da selecção da Nigéria desde que chegou ao FC Porto, Zaidu ficou de fora do embate de ontem do seu país diante da Libéria (vitória por 2-0 dos nigerianos). O embate de qualificação para o Mundial do Catar, em 2022, contaria, à partida, com o lateral no papel de titular, mas tal não aconteceu. E a explicação é simples.

De acordo com as informações recolhidas por Record e à imagem do que aconteceu, por exemplo, com Corona, também o canhoto retardou a partida para a sua seleção, com a devida autorização, de forma a manter-se por perto caso o FC Porto aceitasse alguma oferta pelos seus serviços nos últimos dias da janela de transferências. Como demos conta, o West Ham esteve até ao limite a considerar uma oferta por Zaidu, o que acabou por não acontecer, isto depois de também o Leeds, nas semanas anteriores, ter feito saber que o africano era um jogador que agradava.

No que diz respeito aos próximos dias, no seio da sua seleção, Zaidu, que já está integrado no grupo, irá trabalhar normalmente e é expectável que vá recuperar a titularidade no encontro contra Cabo Verde, marcado para 3ª feira.