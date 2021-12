FC Porto na expectativa por João Mário

João Mário evoluiu para trabalho de ginásio e alimentou a expectativa quanto a uma eventual recuperação para defrontar o At. Madrid. O lateral, de 21 anos, falhou o jogo de Portimão, devido a fadiga muscular, mas é provável que esteja em condições para terça-feira, o que levaria à saída de Manafá. O guarda-redes Cláudio Ramos, que também teve de parar a marcha, na sequência de uma lombalgia, fez igualmente trabalho de ginásio.

Em contraponto com Pepe, que como já referimos está em tratamento mas a recuperar no sentido de poder jogar, Iván Marcano e Francisco Conceição são cartas fora do baralho para as próximas semanas.