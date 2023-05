Explosão em defesa de Pepe e dos adeptos

É verdade que o momento não era para menos, mas quando se viu Sérgio Conceição a correr em conjunto com os jogadores suplentes em direção ao local onde se desenrolava a festa do golo de Otávio nada fazia prever que a explosão acabasse na expulsão do treinador do FC Porto. A meio do caminho, o técnico voltou para trás e iniciou-se uma dura troca de palavras com o banco do Famalicão, gerando-se um enorme 'sururu' que terminou com Manuel Mota a mostrar o vermelho direto a Conceição – antes, aquando da confusão com Pepe, já tinha visto cartão amarelo. Antes de deixar o relvado, o técnico portista ainda se dirigiu a João Pedro Sousa, numa conversa que fez questão de explicar na conferência de imprensa.

"Estava a festejar golo e fiz exatamente a mesma coisa que o jogador do Famalicão fez para os nossos adeptos quando marcou o 2-1. Não falei com ninguém, fui de punhos cerrados a festejar e fui expulso. O que lhe disse depois foi isso, que o jogador dele foi mal-educado, com o Pepe e com os nossos adeptos. Foi exatamente isto que se passou. Estou farto de diabos com cara de anjos, de hipocrisia estou farto", atirou Sérgio Conceição, que saiu em defesa de Pepe no caso em que acusou Colombatto de racismo: "O senhor treinador do Famalicão veio aqui chamar mentiroso ao Pepe, disse que eu era mal-educado e mal-formado, mas afinal ele é que é. Tinha expectativas muito altas e a desilusão é grande, disse que o jogo mais importante da época era o do Jamor... Confio plenamente no Pepe, há áudios que o Conselho de Arbitragem poderá ouvir, foi tudo junto ao árbitro. É capitão da Seleção, dos mais internacionais... Enfim, é falta de respeito, ele não estava lá e não ouviu nada."

Sobre a partida, Conceição viu um "jogo equilibrado entre duas boas equipas". "Nós não tão bem no que podíamos e devíamos ter feito, também com mérito do Famalicão", concluiu.