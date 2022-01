Expulsão contra o At. Madrid custa três jogos de castigo a Wendell

Wendell foi suspenso com três jogos de castigo devido à expulsão no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Atlético Madrid. Falha o duplo confronto com a Lazio e, em caso de sucesso do FC Porto, também não entrará nas contas para a 1.ª mão dos oitavos-de-final. Também Marchesín acabou expulso nesse mesmo encontro e, em função disso, apanhou um jogo de castigo.Além destes castigos, os castigos da UEFA ao FC Porto contam ainda com várias multas que totalizam 43,5 mil euros, devido ao comportamento incorreto do público e conduta imprópria por parte da equipa. Telmo Sousa, preparador físico, também foi punido com um jogo de suspensão.