Expulsão de Sérgio Conceição: CD só toma decisão a partir de terça-feira e 'a culpa' é de... Paulinho

FC Porto e Famalicão, apurou, foram notificados, esta sexta-feira, dos relatórios oficiais do jogo de ontem, para a Taça de Portugal, e têm até ao final do dia de segunda-feira para se defenderem. O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol só pode tomar decisões a partir de terça-feira, devido aos termos dos prazos decorrentes do 'caso Paulinho' , do Sporting.De qualquer forma, Sérgio Conceição viu o cartão vermelho direto e, por isso, ficou suspenso preventivamente, pelo que não estará no banco do FC Porto no jogo de segunda-feira à noite, em Arouca.Só depois se perceberá se o treinador do FC Porto levará um ou mais jogos de castigo pelo sucedido após o golo de Otávio (2-2), quando saiu do banco de suplentes do FC Porto e acabou por ser expulso em frente ao banco do Famalicão.