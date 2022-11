Expulsão em Mafra não impede Sérgio Conceição de fazer antevisão ao Boavista

Apesar de ter sido expulso em Mafra, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão ao dérbi frente ao Boavista, estando a conferência de imprensa agenda para as 12 horas, no Olival. No fundo, repete-se o procedimento da última vez que o treinador tinha visto um vermelho, no caso no clássico contra o Benfica, sendo que isso não impediu que, dias depois, fizesse a antevisão ao encontro com o Santa Clara.No primeiro treino de preparação para a visita ao Bessa, Pepe fez treino integrado condicionado, Zaidu realizou apenas tratamento e Gabriel Veron limitou-se a treino condicionado. Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h30.