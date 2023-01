Fábio Amaral assinou contrato profissional com o FC Porto: «Identifico-me com o Pepê»

? Fábio Amaral assina contrato profissional

? Extremo direito 16 anos Sub-17

"Fico feliz por receber este voto de confiança do FC Porto e prometo continuar a fazer o meu trabalho com o objetivo de chegar ao mais alto nível."



https://t.co/jq1kP9R7N6#FCPortoSub17 pic.twitter.com/s9toKjEX3C — FC Porto (@FCPorto) January 5, 2023

Conta a sabedoria popular que "não há duas sem três" e o FC Porto parece estar a seguir essa máxima. Depois de Gonçalo Sousa Vasco Santos , os dragões anunciaram esta quinta-feira que também Fábio Amaral assinou com o clube o primeiro contrato profissional da carreira.Para os mais distraídos, o extremo que também joga a lateral apresentou o seu cartão de visitas e traçou um ponto de comparação do seu futebol com o de um ilustre jogador da equipa principal dos dragões."Sou um jogador forte no um para um, com qualidade técnica, rápido e explosivo. Se tivesse que escolher uma referência no atual plantel se calhar seria o Pepê, porque tem caraterísticas idênticas às minhas, faz duas posições, tanto lateral como extremo, e identifico-me com ele", registou Fábio Amaral em declarações à comunicação do clube, projetando, de seguida, os objetivos da sua curta mas promissora carreira, o de chegar à equipa principal do FC Porto."É um objetivo que se começa a tornar cada vez mais real, um sonho que se começa a aproximar e sinto que está cada vez mais perto", admitiu o jovem de 16 anos, que na equipa sub-17, sob orientação de Ricardo Costa, soma, esta época, três golos e cinco assistências em 17 jogos."Estou muito feliz porque este é um grande motivo de orgulho para mim, para a minha família e para todos os que me acompanharam até agora. Fico feliz por receber este voto de confiança do FC Porto e prometo continuar a fazer o meu trabalho com o objetivo de chegar ao mais alto nível", prometeu Fábio Amaral, depois de se referir ao contrato profissional que assinou.