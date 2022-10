Fábio Cardoso: «A este nível não é um corte que faz a diferença, mas sim o que fazemos em campo»

Fábio Cardoso fez um corte fundamental durante o jogo com o Leverkusen, mas no final acabou por preferir salientar a exibição coletiva do que falar sobre a importante ação defensiva que teve no decorrer da partida."Soube muito bem, mas sabia que depois do corte ainda havia muito jogo. A este nível não é um corte que faz a diferença, mas sim o que fazemos dentro de campo, não indiviudlamente, mas sim coletivamente", começou por dizer o defesa-central, em declarações à ELEVEN."Uma verdadeira família. É o que nos descreve melhor. Quando temos de sofrer, sofremos juntos. Quando temos a bola, sabemos jogar. Há muita qualidade. Nenhuma equipa consegue estar 90 minutos por cima do jogo e é saber sofrer juntos como uma família, para quando tivermos oportunidades concretizarmos. Temos jogadores de qualidade mundial.""Jogo a jogo, todos são finais. Encaramos todos com a mesma seriedade. É recuperar o mais rápido possível porque temos um jogo contra o Anadia que é outra final, queremos ganhar", terminou.