Fábio Cardoso: «Acreditamos que somos melhores e que podemos ser felizes no fim»

Fábio Cardoso acredita que o FC Porto tem todas as possibilidades de voltar a fazer uma grande época, apontando à conquista de todos os troféus a nível nacional. O central alinhou pelo mesmo prisma de Sérgio Conceição, de que todos os jogos têm de ser encarados da mesma forma, seja frente aos grandes ou diante de adversários teoricamente mais modestos, evitando assim a perda de pontos em situações inesperadas."Todos os jogos contam e valem três pontos, embora se diga que os jogos contra os rivais valem seis. Todos os jogos contam e têm de ser encarados da mesma maneira, seja no campeonato, na Liga dos Campeões, na Taça de Portugal ou na Taça da Liga. Trabalhamos muito, acreditamos que somos melhores e que podemos ser felizes no fim. Sabemos que já cometemos alguns deslizes, mas já faz parte do passado e há que olhar para a frente e para os jogos que faltam, encarando-os como finais. No final faremos as contas", referiu o defesa, de 28 anos, em entrevista à revista Dragões.O central reconhece que a diferença para o Benfica, que lidera o campeonato, é considerável (oito pontos), mas lembra que há muito para jogar. "Falta muito campeonato e ninguém é campeão tão cedo. Sabemos que já perdemos pontos que não devíamos ter perdido e sabemos o que faltou nesses jogos, mas vamos dar tudo. Normalmente, cada jogo é como uma final para nós, porque no FC Porto é assim, mas a partir de agora ainda mais. Vamos fazer tudo para não perdermos mais pontos até ao final do campeonato e no final fazem-se as contas, mas nós acreditamos", reforçou.Um dos desaires foi frente ao Benfica, no Dragão, e Fábio Cardoso mantém a convicção de que se não tivesse sido a expulsão de Stephen Eustáquio o desfecho teria sido diferente."Sim, sem sombra de dúvidas. Sentimos que demos tudo e que não fomos felizes numa transição. Mesmo com 10, conseguimos criar perigo e evitar que o Benfica criasse grandes situações de golo. Expusemo-nos numa situação de transição, mas sentíamos que podíamos ganhar aquele jogo, mesmo com 10. Naquele momento, o equillíbrio não foi perfeito, mas o Benfica também tem bons jogadores e definiu bem. Cada jogo é um jogo, mas pelo que fizemos 11 contra 11, o desfecho teria sido diferente", rematou.