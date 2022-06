Fábio Cardoso agradecido a Bruno Alves

O anúncio de Bruno Alves a dar conta do fim da carreira de futebolista foi comentado por muitos portistas, ou o antigo central não tivesse sido capitão do FC Porto e formado no clube. Recém-chegado ao Dragão, Fábio Cardoso também deixou uma mensagem nas redes sociais ao antigo colega no Rangers. “Um privilégio ter feito dupla contigo, ter partilhado momentos contigo dentro e fora de campo e ter-te como amigo. Um exemplo em termos de tudo. Obrigado, monstro”, escreveu o atual número 2 portista.