Fábio Cardoso após o empate com o Santa Clara: «Somos os grandes culpados»

O FC Porto somou o segundo jogo seguido sem vencer na Liga Bwin, ao ceder um empate 1-1 na visita ao Santa Clara, para a 11.ª jornada da competição. Os dragões adiantaram-se com um golo do central Fábio Cardoso, logo aos três minutos, mas o togolês Kennedy Boateng repôs a igualdade para os açorianos, aos 83."Começámos bem e fizemos o golo cedo. Devíamos ter fechado o jogo mais cedo e deixámos o Santa Clara acreditar. Sem lhes retirar mérito, houve muito demérito nosso. Não foi o nosso melhor jogo, em termos de atitude sobretudo. Agora é pensar no próximo jogo e voltar rapidamente às vitórias", começou por dizer Fábio Cardoso.O jogador do FC Porto assumiu que os dragões cometeram erros. "Sabíamos que o objetivo deles era baixar o ritmo e manter o 1-0 o máximo de tempo possível para continuar a acreditar e manter-se dentro do jogo. Somos os grandes culpados. O Santa Clara não criou grande perigo na 2ª parte, tirando um remate do Gabriel Silva, não fechámos o jogo, colocamo-nos a jeito e num lance de bola parada acabaram por fazer o empate", disse.E completou: "Temos de pensar jogo a jogo. As contas fazem-se no fim. Importante é trabalhar para isto não voltar a acontecer. O sabor amargo fica sempre quando não se ganha. Queremos sempre ganhar. Temos de nos agarrar ao trabalho, porque é nisso que somos bom, trabalhamos bem e bastante, e vamos dar uma grande resposta".