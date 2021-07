Fábio Cardoso deixa promessa aos adeptos do FC Porto: «A partir de agora sou um deles»

Fábio Cardoso já fala como jogador do FC Porto. Oficializada a sua contratação, o central, de 27 anos, deu conta da felicidade de um momento há muito esperado, deixando uma mensagem aos adeptos que, como se sabe, se têm dividido nas redes sociais sobre a sua contratação.





"O que espero dos adeptos é o que eles têm vindo a fazer: apoiarem a equipa e serem uma grande ajuda para nós. O que posso prometer é muito trabalho. Sou mais um para ajudar e estou aqui para trabalhar diariamente para conquistarmos muitas coisas juntos. A partir de agora sou um deles e sei que o apoio deles me vai ajudar. São o 12.º jogador e querem sempre mais. Essa mentalidade passa para os jogadores", referiu aos meios do clube.Dado o salto ansiado na carreira, o defesa não escondeu estar a viver "um dos dias mais felizes" da sua vida. "Não tenho palavras para descrever este momento. É um dos dias mais felizes da minha vida, sem sombra de dúvidas. Ainda não acredito. É um sonho tornado realidade chegar a um patamar destes, num dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e pronto para começar a trabalhar. Trabalhei muitos anos para ter esta oportunidade e finalmente surgiu. Estou preparado para a agarrar. É o maior passo da minha carreira e estou ansioso por começar a trabalhar e mostrar o que valho", afirmou, feliz por partilhar o balneário com um companheiro de posição como Pepe, "um dos melhores centrais do mundo e uma referência" para si, Fábio Cardoso vai rever também Sérgio Oliveira, "um excelente jogador e um amigo".