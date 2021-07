Fábio Cardoso, Rodrigo Conceição, Vitinha e Fernando Andrade: o arranque do FC Porto ao minuto

9h42 - Fernando Andrade é outra das novidades do primeiro dia de trabalho do FC Porto. O avançado brasileiro já está no Olival, confirmando-se a notícia avançada por Record.





8h26: Loum também já se encontra no centro de treinos dos dragões. Diogo Leite e Mbemba também já estão nas instalações.8h24 - Chegam agora Fábio Vieira e Diogo Costa. Manafá também já chegou.







FC Porto voltou ao trabalho: jogadores e Sérgio Conceição chegaram nestas 'bombas'



FC Porto voltou ao trabalho: jogadores e Sérgio Conceição chegaram nestas 'bombas'

8h20 - Vítor Ferreira, vulgo Vitinha, já chegou ao Olival. O médio, que esteve emprestado ao Wolverhampton, integra assim os trabalhos de pré-temporada.8h15 - Nanu chegou ao Olival a pé, ao contrário dos restantes companheiros, que se deslocaram de carro.8h12 - Carraça e João Mário também já se encontram no Olival.8h09 - É agora a vez de Toni Martínez chegar.8h06 - Rodrigo Conceição e Francisco Conceição acabam de entrar no Olival, tendo chegado no mesmo carro. O lateral-direito é uma das grandes novidades deste arranque dos trabalhos.8h05 - Marcano, Cláudio Ramos e Luís Gonçalves também já chegaram.7h56 - Sérgio Conceição também já entrou no Olival, tendo chegado a toda a velocidade.7h40 - Fábio Cardoso foi o primeiro a chegar ao Olival. O reforço, apresentado na quinta-feira, chegou bem cedo.O FC Porto volta ao trabalho esta sexta-feira, dando assim início à temporada 2021/22. Sem muitas novidades em perspetiva, tirando as saídas já conhecidas e a entrada de Fábio Cardoso, os dragões vão arrancar a nova época ainda com algumas indefinições. Os trabalhos decorrem da parte da manhã, no Olival.