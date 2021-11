Fábio Cardoso e Vitinha deixam mensagem aos adeptos portistas após derrota em Anfield

Na sequência da ingrata derrota em Anfield, frente ao Liverpool, Fábio Cardoso e Vitinha usaram as respetivas contas nas redes sociais para se dirigirem aos adeptos do FC Porto.

"Obrigado a todos os que se deslocaram a Anfield para nos apoiar e a todos os outros, que sempre se fazem ouvir! Contamos com o vosso apoio para a próxima batalha", escreveu o defesa-central, Fábio Cardoso.



Já o médio Vitinha também deixou uma mensagem de confiança no que diz respeito ao apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões: "Acreditamos até ao fim! Contamos com todos no Dragão".





